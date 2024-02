Al Grande Fratello si inaspriscono gli attriti emersi negli ultimi giorni tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi. Nella notte, l’attrice si sarebbe confrontata di nuovo con il modello, arrivando a parlare addirittura fino alle 7. Ma il confronto non ha sortito gli effetti sperati, anzi. La distanza tra i due concorrenti sembra sempre più incolmabile, e Vittorio potrebbe essere ad un passo dal clamoroso addio.

"Io sono andata a dormire alle 7", rivela Beatrice con la faccia sfinita, in un breve scambio di battute con Massimiliano Varrese. Lui allora la incalza. "Perché?". “Perché sono stata a parlare con Vittorio fino alle 7”, dice l’attrice, e in più è stata una fatica inutile. Infatti, all’ennesima domanda di Max (“Vi siete chiariti un po’?”), Beatrice chiude il discorso con un’amara conclusione: "Insomma, abbiamo visione diverse delle cose, abbiamo concetti diversi sull’amicizia".

Se Beatrice è stremata dalle continue tensioni con Vittorio, per quest’ultimo è ancora peggio. E’ teso e ha minacciato di andarsene più di una volta. E durante la puntata di questa sera potrebbe accadere l’impensabile. Perché Beatrice e Vittorio forse verranno messi al corrente delle dichiarazioni choc fatte da Greta Rossetti. L’ex di Mirko Brunetti, infatti, ha rivelato quel che sarebbe accaduto tra l’attrice e il modello sotto le coperte. Un colpo basso, che adesso rischia di far saltare il banco definitivamente. In più c’è l’incognita del nuovo triangolo amoroso Greta-Sergio-Vittorio: La tentatrice non ha chiarito chi preferisce tra i due, dimostrandosi vicina a entrambi. Nella puntata di stasera, però, verranno mandate in onda clip decisive: riguardano confessioni (private e pubbliche) di Greta. Un’altra (eventuale) mazzata per Vittorio potrebbe significare il suo addio definitivo.