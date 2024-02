Come già anticipato la scorsa settimana da Lorenzo Pugnaloni, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua hanno deciso di lasciare insieme Uomini e Donne e di proseguire la loro conoscenza lontano dagli studi del dating show di Maria De Filippi.

Il cavaliere salernitano ha dunque voltato definitivamente pagina dopo la rottura con Ida Platano, con la quale aveva lasciato il programma nella passata edizione. I due sono stati insieme per quasi un anno, dopodiché hanno raccontato le rispettive versioni della separazione a Verissimo da Silvia Toffanin e alla fine sono tornati a Uomini e Donne: Ida nelle vesti di tronista e Alessandro come cavaliere del trono Over.

Durante gli ultimi mesi, Roberta Di Padua ha vissuto una serie di delusioni con alcuni cavalieri – recentemente aveva anche deciso di uscire dal programma da sola per poi farvi ritorno, tanto che Vicinanza aveva frequentato diverse dame. Nulla aveva fatto presagire una loro unione, men che meno una loro uscita di coppia dal programma. Che invece è avvenuta proprio nella puntata odierna. Quanto dureranno insieme? Le scommesse sono aperte…