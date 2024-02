Nelle ultime settimane Andrea Damante ed Elisa Visari sono finiti al centro del gossip per via di una presunta rottura.

A destare sospetti tra gli utenti dei social, il fatto che l’ex tronista di Uomini e Donne e la modella non si seguono più su Instagram. Le voci di una crisi tra i due si accompagnano a quelle che danno per certa la chiusura definitiva della relazione tra l’ex fidanzata di Andrea, Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta.

Fino ad ora, né Damante né la Visari si sono espressi al riguardo, ma nelle ultime ore lei ha pubblicato su TikTok un video che è parso particolarmente loquente. Come riportato in una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, il filmato potrebbe confermare la rottura e, anzi, lascerebbe intendere che sia stata Elisa a lasciare Andrea. Nel video, la modella si è mostrata mentre canticchiava 100 messaggi, il nuovo singolo di Lazza, e la parte del testo riportata è la seguente: “Scordati che mi conosci, ora è tardi anche se piangi. E inutile che mi angosci, mi mandi cento messaggi a cui non risponderò. Non ne sono più capace. Sono diventato tutto che odiavo e ti assicuro non mi piace”.