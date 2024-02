Mirko Brunetti, dopo essere rientrato per alcuni giorni nella Casa del Grande Fratello come ospite, ieri pomeriggio è stata invitato a lasciare il reality, gettando nello sconforto la sua ex fidanzata Perla Vatiero. In molti speravano in un ritorno di fiamma e che scattasse finalmente un bacio, ma le cose non sono andate così. L’ex gieffino ha espresso numerosi dubbi rispetto a Perla la quale, invece, è sembrata più propensa al riavvicinamento.

Prima di lasciare la Casa di Cinecittà, Mirko è stato chiamato in Confessionale. Ecco quali sono state le sue ultime parole prima dell’uscita in merito al rapporto con l’ex fidanzata: “E’ il passato che ci fa paura, non tanto il futuro secondo me… Sembra come se la vita ci sta dando la possibilità di capire se ci sia una seconda possibilità. Secondo me ci sono ottime possibilità che riusciamo a dare una strada e un senso alla storia, dai…”.

Ad ogni modo, Mirko questa sera sarà nuovamente in studio per l’ennesimo confronto con Perla.