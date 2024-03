Ieri sera, nella Casa di Cinecittà, Federico Massaro e Perla Vatiero hanno discusso in maniera piuttosto animata.

La puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 4 marzo è stata decisamente complicata per la concorrente campana. La concorrente è stata “smascherata” da Alfonso Signorini dopo aver parlato in codice di Alessio Falsone. La gieffina all’inizio ha negato, ma messa davanti all’evidenza non ha potuto fare altro che vuotare il sacco. Le affermazioni di Perla non sono piaciute a Mirko Brunetti, che ha fatto un netto passo indietro rispetto alla decisione di entrambi di darsi una seconda possibilità una volta che lei uscirà dalla Casa: “Io non voglio essere il tuo porto sicuro nell’attesa che ti guardi intorno”.

Ieri sera, la Vatiero ha avuto uno scontro durissimo con Federico, il quale ha giudicato i comportamenti della coinquilina con Alessio e l’atteggiamento avuto con Mirko. Perla non ha preso bene la ramanzina del modello ed è sbottata: “Tu non hai tatto! Se tu parli di Mirko e me sei tu che non hai tatto. Non vedi che io non sto bene? Dopo una puntata del genere e la mia situazione delicata… Forse tu te la sei presa perché ti ho nominato. Però non parlare di valori con me, non ti devi permettere. Per fortuna abbiamo valori diversi, credimi. Sono una grande donna con dei grandi valori. Tu mi attacchi alle spalle mentre sai che non sto bene. Vieni sul divano con loro e ti metti a parlare di me. Ma che ti frega? Parla di te! Questa è una cosa che riguarda Mirko e me, cosa c’entri tu?”.

Secondo alcuni gieffini, però, la reazione di Federico nei confronti di Perla non sarebbe dovuta ad una divergenza di valori, piuttosto ad un interesse non ricambiato. Di questo ne è convinto Sergio D’Ottavi, che ne ha parlato proprio con la Vatiero mentre erano in sauna. La gieffina si è detta stupita per le cose che Federico ha detto quando hanno discusso, soprattutto perché aveva preso le sue difese quando Mirko si era mostrato geloso di Giuseppe Garibaldi, avanzando l’ipotesi che in realtà sia geloso di Alessio Falsone: “Lui in passato aveva preso le mie difese sul fatto di Mirko e Giuseppe, dicendo che se lui si fosse fidato di me non avrebbe dovuto dire quelle cose e adesso dice il contrario. Ma che chiave di lettura ha avuto? Perché è geloso di Alessio? Sì, è così. È veramente folle”.