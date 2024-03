Fiordaliso è stata ospite di Giada Di Miceli nel corso della trasmissione radiofonica Non succederà più, in onda sulle frequenze di Radio Radio. La cantante, oltre a parlare di quello che accadrà tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero una volta che la gieffina uscirà dalla Casa del Grande Fratello, ha anche commentato il flirt tra Anita Olivieri e Alessio Falsone.

“Allora, specifichiamo questa cosa, Anita non è fidanzata. Lei prima di entrare ha visto Edoardo che non vedeva da due anni. L’ha rivisto per venti giorni e lei è entrata con un punto di domanda. Questo lo so perché me l’ha detto lei e l’ha detto davanti alle telecamere duemila volta. Ha sempre pensato che Edoardo fosse l’uomo giusto per i suoi figli. L’ha sempre detto, perché l’ha frequentato per dieci anni. Adesso forse c’è stato un colpo di fulmine? Perché, non può capitare?

Tante persone la giudicano, però se tu sei fidanzata e ti capita un colpo di fulmine, non dico sposata con figli, capita anche se sei innamorata il colpo di fulmine. Lei comunque è entrata con un punto di domanda. Non è entrata dicendo ‘quello è il mio fidanzato’. Avevano già dei problemi, non era tutto così limpido. Aveva detto che lo vede come il padre dei suoi figli? E’ comunque un uomo sul quale puoi fare affidamento. Però evidentemente le sono mancate altre cose. E poi lì dentro sei mesi senza niente mi pare normale un colpo di fulmine! E poi magari non succederà niente. Mi dispiace per Edoardo, però facciamoci anche una domanda se si sono lasciati prima”.

Secondo Fiordaliso non c’è nessuna strategia da parte di Anita. “Ha dato abbastanza pali nella Casa. E’ una che ha la testa sulle spalle, però la vedo presa. Le piace. Che dobbiamo fare? Dobbiamo vivere, ragazzi. Basta che siano felici loro. Anita è molto con i piedi per terra, non l’avrebbe mai fatto. Mi sono stupita io stesso. Conoscendola non è neanche una strategia, a lei non frega niente né di vincere né di andare in finale. Questo lo posso firmare. Si è lasciata andare, è capitato. Se viene Bradi Pitt nella Casa e mi fa la corte io quasi quasi gliela do! Gliela do proprio subito”.