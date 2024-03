Nel corso della puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 11 marzo, Beatrice Luzzi ha provocato Alessio Falsone con lo scopo di smascherarlo e dimostrare che il suo interesse per Anita Olivieri è fasullo. Durante la clip, l’attrice ha ironizzato con il gieffino in merito al suo rapporto con Giuseppe Garibaldi, circostanza che non ha fatto piacere al ragazzo.

Al termine della diretta, il bidello calabrese si è confidato con Letizia Petris, ammettendo di essere geloso di Alessio: “Ce lo siamo già detti, io non faccio un passo verso di lei e lei verso di me, c’è questo distacco. Poi viene uno da fuori e ci prova, perché è palese che ci stesse provando Alessio con Bea, al contrario. Non mi sono ingelosito, però mi ha dato un po’ fastidio, quello sì. Sono invidioso del fatto che lui sia pieno di energie e io no. Io dico che non sono scemo, per questo macino, da un lato poi le persone si vedono anche sul lungo andare chi c’è e chi non c’è, anche nella concretezza”.

Letizia ha ipotizzato che Giuseppe si sia sentito messo da parte dalle persone con le quali aveva un legame maggiore: “Alessio è un po’ come se ti avesse rubato le persone con cui tu passavi del tempo, prima Perla, poi Greta, Anita e adesso Beatrice, e quindi tu un po’ è come se ti sentissi messo da parte, è come se fosse il nuovo Giuseppe. Quando tu sei rientrato è come se ti fossi sentito che qualcuno ti ha rubato il posto. Parliamoci chiaro, quanto tu sei entrato in questa casa c’è stato un periodo in cui litigavamo per te, ricordi Eravamo tanto ‘innamorate’ che tutte volevano stare con te e quando è entrato Alessio è come se avesse preso il tuo posto, perché obiettivamente gli unici rapporti che hai mantenuto identici ad oggi siamo io Paolo e Rosy. Gli altri sono andati un po’ tutti su altri frangenti”.