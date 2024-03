Manca meno di un mese alla conclusione del Grande Fratello (la finale è prevista per giovedì 4 aprile), e Anita Olivieri, in particolare, non sembra badare più alle telecamere, e nelle ultime ore si è lasciata andare ad alcune rivelazioni. Prima in merito al suo rapporto con l’ex fidanzato Edoardo Sanson, poi ha svelato due retroscena riguardanti Paolo Bonolis e il compagno di sua madre.

Durante un momento di confidenze con Alessio Falsone, Anita ha ripercorso alcuni momenti difficili della sua infanzia: “Ho deciso di essere indipendente, sono andata via da casa e per un po’ non ho parlato con mia madre”. Proprio parlando di sua mamma, però, la gieffina ha raccontato di essersi riavvicinata col tempo sia a lei che al suo nuovo compagno: "È una bravissima persona. Poi lui lavorava non qui, ma nell’altra… livelli altissimi. È stato giornalista per tantissimi anni e gli interessano tutte le cose di quell’ambito" (in molti ipotizzano abbia lavorato per Endemol Shine Italia, società che produce il Grande Fratello). La rivelazione, inutile dirlo, ha scatenato i social, che hanno subito additato – per l’ennesima volta - Anita come "raccomandata" e assistita da "santi in Paradiso" durante questa sua lunga permanenza nella Casa più spiata d’Italia.

Anita Olivieri è senza dubbio una delle figure più controverse di questa edizione del Grande Fratello. Da quando ha messo piede nella Casa di Cinecittà, la 26enne romana si è più volte lasciata andare a rivelazioni criptiche o a “premonizioni” mentre confabulava con alcuni coinquilini. Il sospetto è che la gieffina fosse a conoscenza di questioni legate al dietro le quinte del reality show e, inevitabilmente, si sono fatte largo numerose illazioni sul web, tra cui il fatto che avesse un rapporto preferenziale con uno degli autori. Tuttavia, l’argomento non è mai stato affrontato in puntata e non è stata fatta chiarezza al riguardo in merito alle supposizioni fatte sul conto di Anita e di questo “misterioso” autore. Ciò ha contribuito ad alimentare le chiacchiere, in quanto la concorrente non fa proprio nulla per placare queste dicerie, anzi le alimenta costantemente.