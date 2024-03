Sono ormai diventati un’abitudine gli show di Marcella Bonifacio sui social. La madre di Greta Rossetti, attualmente “reclusa” nella Casa del Grande Fratello, dopo aver in più occasioni attaccato la stessa figlia, Sergio D’Ottavi e la relazione dell’ex tentatrice con il coinquilino, ha litigato in diretta a 361 Lounge con Daniela Martani, ex gieffina nonché ex naufraga de L’Isola dei Famosi.

Di recente, mamma Marcella ha tirato nuovamente fuori la questione del triangolo con protagonisti Greta, Mirko Brunetti e Perla Vatiero, circostanza che ha scatenato la reazione di Loana, sorella della concorrente campana.

“Sono veramente allibita dalle cattiverie gratuite di certe persone, che pur di emergere e stare al centro dell’attenzione diffondono messaggi sbagliati e fuori luogo – ha scritto Loana in una storia su Instagram -. Una situazione che sembrava essere archiviata dagli stessi protagonisti, mi chiedo perché debba essere tirata di nuovo fuori.

Non sono ancora madre ma mi auguro un giorno di dare solo sostegno e supporto e non mettere in difficoltà o creare un personaggio ridicolo sulle spalle di mia figlia. Anche perché, cara signora, si ricordi che se lei ha avuto un po’ di visibilità, che tanto ricerca, è grazie al triangolo in cui era coinvolta sua figlia. Quindi impari a portare rispetto ad una storia che non riguarda neanche lei in prima persona, e si faccia da parte”.