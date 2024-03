Dopo 197 giorni e 47 puntate, questa sera il Grande Fratello giunge al termine. A poco più di sei mesi dall’inizio del reality show condotto da Alfonso Signorini è giunto il momento di scoprire chi spegnerà le luci della Casa più spiata d’Italia e chi trionferà. A contendersi la vittoria sono rimasti Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Simona Tagli, Perla Vatiero, Greta Rossetti, Sergio D’Ottavi e Letizia Petris (gli ultimi tre sono al televoto per un posto in finale).

Secondo i risultati dei sondaggi, a portare a casa il montepremi dovrebbe essere Beatrice, seguita da Perla che potrebbe arrivare seconda. Pochissime chance, invece, per il resto degli inquilini. E’ in sostanza impossibile che uno tra Rosy, Massimiliano, Simona, Greta, Letizia e Sergio possa soffiare la vittoria alle due protagoniste assolute di questa edizione. Era ormai scontato che la vittoria finale se la sarebbero giocata la Luzzi e la Vatiero, ma non è così scontato l’esito finale. E’ vero che Beatrice può contare su un vero e proprio esercito di fan ma, quasi la totalità degli ex gieffini, inviterà a votare per Perla.

Non ci resta che attendere la puntata di questa sera per scoprire chi vincerà il Grande Fratello.