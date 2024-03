Circa un mese fa, Elena Sofia Ricci si era fatta immortalare in un video mentre votava per eleggere Beatrice Luzzi come prima finalista di questa edizione del Grande Fratello. Adesso, a circa 24 ore dall’atto conclusivo del reality show condotto da Alfonso Signorini, la Ricci è tornata a farsi riprendere mentre dà la sua opinione sulla collega, spiegando per quale motivo è giusto che sia lei a trionfare.

“Poi perché non parla male a sproposito, trova sempre il buono in ognuno. Dice sempre cose giuste e se qualcuno arriva dove arriva un motivo ci sarà. E questo vale per lei e per tutte le persone arrivate in finale. Lei lo riconosce, gli altri no e non mi piace”.

La voce fuori campo chiede a Elena Sofia Ricci se conosce Beatrice Luzzi, tuttavia, l’attrice stessa smentisce e sostiene di non averla mai incontrata dal vivo: “No, no, non la conosco. La conosco perché l’ho vista come attrice, ma non l’ho mai conosciuta dal vivo”.

Adesso è dunque “ufficiale”: la Ricci è a tutti gli effetti una “Luzzer”, e sosterrà Beatrice fino alla fine. Adesso non ci resta che attendere la finalissima di questa sera per scoprire chi vincerà il Grande Fratello (se la giocheranno la Luzzi e Perla Vatiero), anche se il finale sembra già scritto: a conquistare la vittoria finale, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere proprio Beatrice.