Nelle ultime ore, sui social, è esploso il “Linate-gate”. La questione riguarderebbe un presunto bacio che Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sarebbero dati allo scalo portuale milanese. Ma cosa c’è di vero?

Lunedì 25 marzo è andata in archivio la diciassettesima edizione del Grande Fratello con il trionfo di Perla Vatiero, che al televoto decisivo ha avuto la meglio sull'attrice.

Nella serata di ieri, dopo aver registrato una puntata speciale di Verissimo dedicata al reality show condotto da Alfonso Signorini, quasi tutti gli ex concorrenti hanno partecipato al tradizionale party per celebrare la conclusione del programma. Alla festa c’erano quasi tutti, ad eccezione di Beatrice Luzzi, Simona Tagli, Samira Lui, Jill Cooper, Giampiero Mughini, Arnold Cardaropoli, Massimiliano Varrese, Monia La Ferrera, Rosanna Fratello, Alex Schwazer e Sara Ricci.

Quella della Luzzi, ovviamente, è stata l’assenza maggiormente notata. Evidentemente la troppo stanchezza e il ritardo dei mezzi di trasporto, come raccontato da Novella 2000, hanno influito sulla scelta dell’attrice di non partecipare alla festa. L’attrice ha preferito tornare a Roma dai figli Valentino ed Elia.

Intanto, su X (ex Twitter) sono iniziate a circolare alcune voci secondo cui Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sarebbero stati avvistati mentre si baciavano all’aeroporto di Linate. I due ex gieffini, poi, sarebbero stati chiamati al gate ma, stando alla ricostruzione di alcuni utenti, di non loro non ci sarebbe stata traccia. Inoltre, non esistono, almeno per il momento, foto che provino il bacio tra l’attrice e il bidello calabrese. Quindi è ipotizzabile che si tratti esclusivamente di un’indiscrezione priva di fondamento.