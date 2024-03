Anita Olivieri è stata ospite dell’ultima puntata di Casa Chi. L’ex concorrente del Grande Fratello ha parlato della storia con Alessio Falsone, che in quel momento si trovava con lei.

“Diciamo che è una fase embrionale. Lui ha già deciso dove mettere Petunia (il gatto, ndr) in casa. Ha organizzato tutto, io ancora non ho capito i programmi ma fa lui e poi me lo comunicherà. Con Sergio si è già accordato dove andare questa estate, tutti e quattro insieme.”

Anita ha poi raccontato com’è stato l’impatto con il mondo esterno: “Devo dire che la difficoltà dell’uscire è che quando sei dentro le cose sono graduali, quando esci arriva tutto insieme e la parte della pressione fuori e del sentimento non è graduale. E’ tanto tutto insieme che stiamo cercando di elaborare, però è molto bello perché la vita è la vita, il gioco è il gioco ed è bello tornare alla realtà. Stiamo cercando di organizzarci perché viviamo in due città diverse, però confermo che non era la bolla, anzi fuori è anche più forte, diventa tutto reale e quindi ti prendi le responsabilità delle tue azioni”.

Infine, la 26enne romana ha svelato di essere felice del suo percorso all’interno della Casa: “Penso di essere stata molto coerente con i sentimenti e la parte razionale, quindi questa è la dimostrazione che a me non conveniva così tanto, e magari questa può essere una chiave di lettura del perché sono uscita. Magari non è piaciuto questo comportamento drastico, ma non mi sento di giustificare tanto la cosa perché penso siano i fatti a parlare. Non manca niente al mio percorso, ho fatto tutto. Sono felice perché penso di aver fatto tutto ed essere stata me stessa. Quello che contava per me era il mio giudizio una volta fuori e dire ‘sono stata io, mi riconosco’. Quindi sono contenta perché so che sono sempre stata io. Volevo uscire per come sono entrata a livello di condizionamenti, poi sono cresciuta tantissimo”.