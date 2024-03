Nelle scorse ore, come riportato da IsaeChia.it, un’ex corteggiatrice è tornata a parlare della fine della sua relazione con l’ex tronista che la scelse al termine del loro percorso a Uomini e Donne.

Nonostante sia passato circa un anno dalla rottura, Chiara Rabbi non ha nascosto ai sui fan di essersi resa conto di tantissime cose su quel periodo trascorso accanto a Davide Donadei, ex protagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Un utente ha chiesto all’ex corteggiatrice se fosse più felice nel 2021 o adesso, e la Rabbi ha risposto facendo una riflessione: “Nel 2021 era una finta felicità perché si basava su sentimenti a senso unico che mi accecavano e mi illudevano di un qualcosa che effettivamente non c’era e non ci sarebbe mai potuto essere. Credevo di essere felice, ma ad oggi mi rendo conto che quella felicità dipendeva semplicemente da me, da quello che volevo vedere, da quello che non volevo ammettere, da quello che non immaginavo ma sognavo, e da un sentimento vivo che mi dava la forza di farmi ‘aspettare’ anche all’infinito. Oggi mi rendo conto di tantissimo cose e purtroppo sono proprie queste disillusioni che mi fanno riflettere su questa società che, ormai, ha fo**uto tutti di cervello, bisogna stare attenti anche alla propria ombra”.