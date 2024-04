Nel corso delle ultime settimane di permanenza nella Casa del Grande Fratello, Perla Vatiero ha più volte dichiarato che, una volta terminato il reality show condotto da Alfonso Signorini, si sarebbe presa del tempo da dedicare a sé stessa e a ricostruire la relazione con Mirko Brunetti. L’intenzione dell’ex gieffina è quella di restare lontano dalle telecamere e dai pettegolezzi, visto che la storia con il ristoratore rietino, tra Temptation Island e GF, è sotto i riflettori ormai da quasi un anno.

Tuttavia, secondo il settimanale DiPiù, Perla Vatiero potrebbe presto tornare in tv. Ci sarebbero, infatti, dei progetti in corso, e qualcuno parla addirittura de L’Isola dei Famosi.

“La regina del Grande Fratello parte per L’Isola dei Famosi. […] Ora, però, grazie al Grande Fratello, lei e Mirko sono tornati insieme e ad attenderli c’è un futuro radioso. Ma al di là dell’amore, la Vatiero ora è attesa in tv, per grandi progetti – si legge sul settimanale -. Si parla di lei addirittura per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Anche se il suo sogno più grande resta la fiction Mare Fuori”.

Le parole di Perla al settimanale Chi

“Adesso io e lui vogliamo goderci questo momento. Anche con la convivenza ci andremo piano. Se rifarei Temptation Island e il Grande Fratello? Sì, noi dovevamo staccarci e abbiamo trovato il coraggio e una motivazione per farlo. Il nostro scegliere di non stare insieme non era per mancanza di amore, lo abbiamo dimostrato nei venti giorni insieme nella Casa: fra noi c’era intesa, c’era complicità, c’era amore, c’era tutto. Chi ha seguito la diretta penso che abbia visto questo. Nella casa abbiamo avuto conferma del nostro sentimento forte”.