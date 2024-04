Ieri, lunedì 8 aprile, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Di seguito le anticipazioni fornite come sempre da Lorenzo Pugnaloni.

La registrazione di Uomini e Donne è durata due ore, un’ora intera (quindi una puntata) e si è parlato solo di Ida Platano.

Trono Classico: Ida Platano ha riportato in esterna entrambi i suoi corteggiatori, Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. Quella con Mario è stata molto bella e significativa, ma lei ha trovato sempre qualcosa da ridire. La tronista, infatti, ha detto che di quello che fa il corteggiatore per lei spesso non le arriva niente.

Daniele Paudice: anche lui ha portato in esterna entrambe le sue corteggiatrici. Sia Gaia che Marika, e con quest’ultima c’è stato anche il bacio. In studio, Gaia ha detto di esserci rimasta molto male, mentre Daniele dal suo canto ha detto che la rispetta, soprattutto visto che la ragazza è mamma e ha una figlia a casa. Ad un tratto Marika è uscita dallo studio perché infastidita dalla situazione, ma Daniele non l’ha seguita perché ha ribadito di non aver fatto e detto nulla di che, se non solamente rispondere e discutere con Gaia.

Trono Over: Marcello Messina e Diego Tavani sono usciti con Jessica. Con Diego, la donna ha detto di essersi divertita molto, mentre con Marcello ha affermato che non è scattato nulla spontaneamente. Durante la discussione tra i tre a centro studio è intervenuta Jasna Amodei su Marcello (suo ex fidanzato) e lui ha successivamente lasciato lo studio.