La diciottesima edizione de L’Isola dei Famosi è iniziata da appena una settimana e, in questi giorni, in molti stanno apprezzando le novità del celebrity survivor, a partire dalla nuova conduttrice, Vladimir Luxuria, passando per i due opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese, per finire all’inviata in Honduras Elenoire Casalegno. Ma c’è anche chi sente la mancanza di Ilary Blasi e Alvin, e tra questi c’è un ex naufrago. Nel corso dell’ultima puntata di TNT Attenti a quei due, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Cusano Campus, Edoardo Tavassi ha spiegato il perché del suo dispiacere nel non vedere più la Blasi e lo storico inviato a L’Isola.

Tavassi su L'Isola: "Mi dispiace per Ilary e Alvin"

“Con Vlady sono andati sul sicuro, è una certezza. Però la cosa che mi dispiace è che io sono tanto affezionato a Ilary Blasi. Sai quando ti affezioni? La conduzione di Ilary era del popolo, una di noi, una che si stanca e si butta per terra. Poi Vladimir è forte e lo era anche come opinionista. Quello ce mi dispiace è la mancanza di Alvin. Lui è il 40% del programma, è bravissimo e molto ironico. Il mio naufrago preferito di questa edizione? Forse Edoardo di Masterchef. Lui mi sembra molto simpatico. Piace anche a Sonia? Vabbè anche io le piacevo all’inizio. Diamole tempo, è un attimo che diventi un manipolatore subdolo”.

Il riferimento di Tavassi è chiaramente a quando l’anno scorso, durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, la Bruganelli, allora opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini, durante una delle puntata più infuocate si scagliò contro il fidanzato di Micol Incorvaia, definendolo “burattinaio, manipolatore, opportunista e stratega”.

Tavassi svela se tornerebbe in Honduras

Tavassi ha poi svelato se rifarebbe L’Isola dei Famosi: “Se rifarei L’Isola? Dipende. Se lo spirito de L’Isola mi dicesse di farmi una settimana da ospite allora ci andrei. Già con Nicholas Vaporidis avevamo detto che saremmo tornati come ospiti. Però mai nella vita la rifarei da naufrago. Quella è un’esperienza bellissima, va fatta una volta, ma. A chi capita di vivere su un’isola deserta? Quindi uno la fa. Però devi essere pazzo per tornarci. Solo mia sorella poteva farlo. Forse dopo tanti anni si era scordata com’era, si era scordata delle blatte addosso la notte e della fame. E poi puzzi, infatti quando arriva un nuovo concorrente senti la vampata di profumo tipo di bucato, di ammorbidente, perché non sei più abituato alla pulizia.

Io sono entrato con due settimane di ritardo perché avevo il Covid. Sono arrivato in Palapa e l’odore che sentivo io sembrava quello di una discarica. Non si lavava nessuno e vi lascio immaginare cosa si poteva sentire in quel posto”.