Durissimo scontro a L’Isola dei Famosi tra Khady Gueye e Samuel Peron. Nei giorni scorsi “lo spirito dell’Isola” ha punito la modella, Alvina Verecondi Scortecci e Pietro Fanelli per aver mangiato del cibo rubato da un altro naufrago (la cui identità non è ancora stata svelata), dimezzandogli la razione di riso giornaliera da 20 a 10 grammi. Quando, però, durante un pasto è avanzato del riso, Khady ha preteso un’altra porzione, e Samuel non ha acconsentito.

“No Khady, se ne avanza tu non ne hai diritto - le ha risposto il ballerino -. Tu hai diritto solamente alla tua porzione, se ne avanza non hai diritto di mangiarne ancora. Non voglio essere cattivo ma sono le regole”. Una risposta che non è affatto piaciuta alla modella: “Se vi fate due cocchi e io me ne faccio uno mi spetta, non mi spetta la seconda che vi fate ma se ve ne fate una terza a me spetta la seconda. Voi ne mangiate tre e io due, ne mangio comunque meno”.

Una tesi che non ha però assolutamente convinto Peron. “Questa è semplicemente cattiveria – ha proseguito Khady -. Lo fai per cattiveria, tu da leader ti alzi e ti metti in mezzo per non far mangiare tanto così in più di riso a qualcuno, ma non ti vergogni? Vergognati!”. “Vergognati te – ha replicato Samuel -, perché stai esagerando e stai dando a me del cattivo, cosa che non mi merito”.