A L’Isola dei Famosi, Artur Dainese e Khady Gueye sono stati punito per aver sottratto al resto dei naufraghi lo spray anti-zanzare. I compagni di avventura, martoriati dalle punture dei mosquitos, sono andati alla ricerca dello spray e ne hanno trovati due nel sacco del modello e uno in quello della modella. Per tale ragione si sono ribellati e hanno tolto, per alzata di mano, la carica di leader ad Artur. “La produzione ha deciso che per aver occultato lo spray al gruppo, Artur e Khady avranno diritto a solo metà razione di riso”.

Una decisone che, però, non è piaciuta alla modella, che ha al suo attivo già due punizioni da quando è sbarcata in Honduras. “Cosa c’entro a questo giro – è sbottata -? Sono abbastanza stufa delle dinamiche che si stanno creando qua perché Samuel, Greta, Matilde, Edoardo, Stoppa.. Ogni settimana mirano a una persona differente. Questa volta doveva toccare solo ad Artur e ci sono finita dentro anche io”.

“Questo non è un crimine, è un puntare il dito – ha invece detto Artur -. Le persone che volevano farlo da un bel po’ lo hanno fatto. A me fa ridere”.