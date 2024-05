Questa sera, venerdì 10 maggio, partirà L’Acchiappatalenti, il nuovo programma di Milly Carlucci. La conduttrice, però, è già al lavoro in vista della nuova edizione di Ballando con le Stelle, e pare che abbia pensato di contattare due “nemiche” che sono finite in tribunale. Stiamo parlando di Belen Rodriguez e Nina Moric.

Stando a quanto riportato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, la showgirl argentina sarebbe ad un passo dalla firma per il dancing show di Rai Uno, mentre le trattative con la Moric sarebbero solo alle fasi iniziali.

“L’instancabile Milly sta lavorando anche alla formazione del cast della prossima edizione di Ballando con le stelle e Belen è ad un passo dall’ingresso. […] Milly sogna di arruolare come ballerina anche Nina Moric. Tra Belen ex fidanzata di Fabrizio Corona, e Nina, ex moglie di Corona, non scorre buon sangue - scrive Alberto Dandolo -. Chissà se Nina cederà al corteggiamento di Milly e vedremo così le due nemiche o preferirà non condividere la scena con la Rodriguez”.