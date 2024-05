La relazione tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, dopo le voci circa una presunta crisi, procede a gonfie vele. Tuttavia, nella giornata di ieri i due ex concorrenti della diciassettesima edizione del Grande Fratello, sono stati vittima di un incidente mentre erano a bordo della loro auto a Roma.

L’ex tentatrice, visibilmente scossa dall’accaduto, ha raccontato ai suoi fan cos’è successo: “Stavamo andando a fare merenda, una sfiga dietro l’altra, sono entrati nella macchina di Sergio, l’hanno tutta dalla mia parte. E’ entrato dentro uno, sparato, infatti mi sono presa un colpo sulla spalla. Niente di grave, stiamo bene, però ho fatto un urlo che non vi dico. Sono quelle frazioni di secondo in cui non capisco cosa sta succedendo. E niente, ora se la sta vedendo Sergio. Povero cucciolo”.

Poi, Greta ha aggiunto: “Mi sono spaventata, ma stiamo bene”. L’ex gieffina ha anche condiviso la foto dei danni provocati all’autovettura del fidanzato seguita da un messaggio in cui ha tranquillizzato i fan circa le sue condizioni di salute: “Grazie a tutti per i messaggi, tranquilli stiamo bene. Siamo andati in guardia medica e mi hanno detto che ho una colluttazione al collo, niente di grave. Qualche giorno di riposo e tutto passa. Siete dolci”.