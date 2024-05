Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi fanno sul serio. L’imprenditore laziale, infatti, ha portato la fidanzata nella sua casa al Circeo, dove finalmente l’ha presentata a suo padre Saverio. E’ stato lo stesso Sergio ad immortalare il momento con tanto di foto.

Alcune settimane fa, si era vociferato di una presunta crisi tra i due ex concorrenti del Grande Fratello. Con enorme sollievo dei fan, però, tutto è rientrato. D’Ottavi è andato a Milano per ricongiungersi con la Rossetti, e gradualmente sono riapparsi insieme sui social. Non solo pranzi e cene con la famiglia di lei, adesso Sergio ha deciso di far conoscere Greta al suo papà.

L’assenza di Sergio alla festa di compleanno di Vittorio Menozzi, alla quale era invece presente Greta, ha portati molti fan della coppia ad ipotizzare che la relazione tra l’imprenditore laziale e l’influencer lombarda fosse in crisi. Ipotesi che di fatto è stata confermata dalla stessa Rossetti, che lo scorso lunedì ha rotto il silenzio pubblicando una storia su Instagram nella quale ha spiegato che avrebbe preferito maggiore privacy. Ad ogni modo, non si è trattato di una spaccatura tale da decretare la fine della relazione che, invece, procede a gonfie vele.