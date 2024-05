Un’ex concorrente del Grande Fratello Vip è finita sulle pagine del settimanale Chi perché avrebbe lasciato un evento mondano a Roma in una maniera decisamente “particolare”.

Stiamo parlando di Pamela Prati che, stando a quanto si legge nella rubrica Chicche di Gossip, si sarebbe presentata ad un party al quale non era stata invitata. L’organizzatrice ha detto che poteva entrare, ma lei se ne sarebbe andata.

“‘Chiamatemi un taxi!’. Ricordate la celebre frase pronunciata da lei al Grande Fratello Vip del 2016, diventata un tormentone e poi anche una canzone? Ebbene, la showgirl lo ha rifatto, ha richiamato un taxi. La donna si è presentata a un evento mondano a Roma pretendendo di parlare con l’organizzatrice perché non era stata invitata – si legge sul settimanale Chi -. Quando quest’ultima si è palesata e ha detto all’ex vippona che non c’era alcun problema e sarebbe potuta entrare, la star del GF Vip per tutta risposta ha girato le spalle ed è andata via, è successo sotto gli occhi di tutti… ed è accaduto su un taxi, naturalmente”.