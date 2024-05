Alcuni giorni fa, Chiara Rabbi e Davide Donadei si sono resi protagonisti di un botta e risposta sui social. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva stilato la top ten delle coppie più belle uscite dal dating show di Maria De Filippi, mettendo quella formata da lei e dall’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip all’ultimo posto. Una scelta che aveva provocato una reazione da parte dell’ex fidanzato.

L’ex tronista, infatti, non era dello stesso avviso, e aveva definito lui e Chiara “bellissimi”. La Rabbi non era di certo rimasta in silenzio, e sotto al post aveva replicato facendo presente a Davide che avrebbe dovuto pensarci prima di lasciarla. In seguito, sul suo profilo Instagram, l’ex corteggiatrice è tornato a parlare dello scambio di battute su TikTok con il suo ex. Sebbene non abbia fatto il nome di Davide, in molti ritengono si riferisca proprio all’ex tronista:

Non si è fatta attendere una nuova reazione da parte di Donadei, che ha fatto lo stesso giochino di Chiara e ha inserito lui e la sua ex al primo posto.