Lo scorso weekend, Fedez è stato “pizzicato” mano nella mano con Garance Authié al Gran Premio di Formula Uno di Monaco.

Nelle ore successive, Dillinger News, portale di Fabrizio Corona, ha pubblicato un video e una foto che sembrerebbero confermare il flirt tra il rapper e la giovane modella francese: “Dopo un districato cammino alla ricerca della donna ideale per colmare la voragine che Chiara Ferragni ha lasciato, Fedez sembrerebbe aver trovato quella giusta, Garance Authié – si legge su Dillinger News -. Fedez proviene da uno standard molto alto, e non stupisce che abbia scelto una come lei: Non la conoscete? Modella francese, classe 2004, appartenente all’alta società, ricca, che frequenta esclusivamente la Milano bene. Non a caso è stato proprio Leonardo Del Vecchio a presentare la bellissima Garance al nostro triste e solo Federico. E da quel momento le cose sembrerebbero andare a gonfie vele".

La reazione di Chiara Ferragni

Quel video in cui Fedez e Garance camminano mano nella mano è stato visto anche da Chiara Ferragni. A confermarlo – indirettamente - è stata la stessa imprenditrice digitale, che rispondendo ad una follower che le ha scritto “Guarda, visti gli ultimi sviluppi posso solo dirti good riddance! Ma a tutti i livelli, davvero”, ha piazzato un cuore rosso. Ma non solo. In un altro posto messo “Mi piace” ad un commento in cui le è stato scritto: “Hai lei (il cane Paloma, ndr) e hai noi, semplicemente ti sei salvata”.