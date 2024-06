Cecilia Rodriguez, ad un mese dal matrimonio con Ignazio Moser, ha detto di provare emozioni contrastanti. L’influencer argentina ha deciso di aprirsi con i follower, rivelando che prova un po’ di timore e forse nostalgia per un capitolo importante della sua vita che si sta chiudendo.

“Ho sottovalutato questo periodo perché ho parlato sempre con la mia wedding planner e lei mi ha detto ‘sì ma vedrai che comunque…’. Non so come spiegarlo, ma è un mix di emozioni che non riesco a spiegare a parole. Sono emozioni veramente contrastanti”, ha detto Cecilia in una storia su Instagram.

Poi, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha aggiunto: “E’ un periodo veramente bellissimo della mia vita, ma è come se si chiudesse un capitolo e ne iniziasse un altro, nuovo. Quindi quando si sta per iniziare qualcosa di nuovo si ha sempre un po’ paura, almeno per me. Perché si ha paura delle cose nuove, delle cose che non si conoscono bene, il matrimonio. Una vita nuova, forse sarà tutto uguale o forse no, non lo so”.

La sorella di Belen Rodriguez ha poi concluso: “Sarà una festa, la festa dell’amore, che abbiamo sempre sognato insieme. La festeggeremo con la famiglia, arrivano un po’ di persone anche dall’Argentina e quindi sono super felice, non vedo l’ora di poterli vedere tutti. Per alcuni è la prima volta che vengono qui e quindi conosceranno casa nostra, dove abito. Faccio fatica a realizzare, ho i miei tempi. Manca un mese, un mese…”.