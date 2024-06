Un ex tronista dell’ultima edizione di Uomini e Donne debutterà come attore in un cortometraggio in lingua inglese. Stiamo parlando di Brando Ephrikian che, dopo aver frequentato, in particolare, le due corteggiatrici Beatriz D’Orsi e Raffaella Scuotto, ha scelto di lasciare il dating show di Maria De Filippi con la giovane napoletana.

Nonostante la distanza (lui vive a Treviso e lei a Napoli), la storia d’amore tra i due procede a gonfie vele (i due hanno trascorso del tempo insieme la scorsa settimana, mentre lei adesso si trova a Disneyland Paris con la famiglia), e condividono con i loro fan la loro quotidianità e simpatici sketch.

Prossimamente, Brando e Raffaella andranno in vacanza insieme, e l’ex tronista ha annunciato sui social una grande novità che lo riguarda. Sarà infatti nel cast di un cortometraggio in lingua inglese, e la prima assoluta sarà proprio il giorno prima del rientro dalla vacanza con la Scuotto.

“Allora, ho una news flash importantissima da darvi. Non so se vi ricordate che qualche settimana fa stavo registrando delle scene per un cortometraggio che stavo girando. Bene, è uscita la data della prima, è uscita anche la locandina. Nulla, sono contento! Allora, non è lungo come film, chiaramente essendo un cortometraggio, è recitato in inglese ed è la prima volta che mi cimento in una cosa del genere. Purtroppo però non potrò esserci personalmente alla prima perché sarà il giorno prima della data di rientro dalla vacanza con ‘zia’. Però se avete piacere e occasione andateci e poi mi fate sapere”.