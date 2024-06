Il Grande Fratello è andato in archivio ormai da oltre due mesi, ma gli ex inquilini della Casa di Cinecittà continuano a far discutere. Simona Tagli, entrata in corsa e arrivata fino alla finalissima, è stata ospite di Turchese Baracchi a Turchesando, trasmissione radiofonica in onda su Radio Cusano Campus, e ha detto la sua sulla coppia formata da Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi spendendo – a sorpresa – belle parole per l’ex di Mirko Brunetti.



“Greta e Sergio si sono conosciuti all’interno della Casa, oltretutto Greta con tutte le sue difficoltà di approccio e di avvicinamento ha mostrato molte aree di indecisione versi i ragazzi, e quindi dosare questo suo innamoramento dilatando i tempi ha fatto in modo che nascesse una situazione amorosa anche da parte di Sergio, che è un bel ragazzo. Io penso che questo dilatare i tempi, questo avvicinarsi con calma anche cercando di conoscersi come ha impostato Greta che stimo moltissimo, fa sì che una coppia si consolidi nel tempo, sia per una ragazza che per un ragazzo in un mondo in cui si ha tutto troppo velocemente. Greta non era indecisa, io rilevavo questa sua indecisione tra tanti. Si è parlato di Vittorio, di Sergio di Alessio… si è parlato di un’indecisione, invece nella conoscenza con Sergio ha fatto rispettare i suoi tempi, è stata molto femminile e l’apprezzo in questo, ma all’epoca della convivenza nella Casa erano molti che la corteggiavano e lei si prestava al gioco. Io mi sentivo di consigliarla, di non essere così affabile con uno o con l’altro”.