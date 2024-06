La festa di compleanno di Letizia Petris ha scatenato una serie di voci (vere o del tutto fasulle) su quanto sarebbe accaduto tra alcuni ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello.

Tantissimi gli ex gieffini presenti alla festa presenti alla festa: ovviamente Paolo Masella (fidanzato di Letizia), Perla Vatiero, Mirko Brunetti, Greta Rossetti, Sergio D’Ottavi, Anita Olivieri, Vittorio Menozzi, Marco Fortunati, Rosy Chin, Federico Massaro, Marco Maddaloni, Angelica Baraldi e il fidanzato Riccardo Romagnoli. Il party, ovviamente, è stato documentato su Instagram a suon di stories.

Sui social, Amedeo Venza ha scritto: “Durante i festeggiamenti di compleanno di Letizia molti dei presenti hanno notato che tra alcuni concorrenti del GF c’era un po’ di maretta. Alcuni non si sono neanche salutati! Vi confermo che è tutto vero! C’è qualcuno che ha ancora il dente avvelenato”. Un’indiscrezione che di fatto ha un fondo di verità, e la conferma è arrivata direttamente da Angelica Baraldi e dal fidanzato Riccardo Romagnoli: “In un gruppo così ampio e variegato di storie personali può succedere che ci siano rapporti con intensità diverse, soprattutto dopo alcuni mesi certi equilibri possono cambiare", ha dichiarato l’ex gieffina.

A farle eco anche Riccardo: “Escono scoop su litigi perché ci sono tanti che provano a specularci sopra e anche perché a volte succedono alcune discussioni e alcuni fraintendimenti. Non è che tutti devono essere per forza amici e fingere che siamo una grande famiglia. Per esempio alla festa di Letizia eravamo in 25 ci sta che si 25 due o tre si stiano sul ca'**o. Credo che sia normale. Non è che è successo che la gente si picchia per strada o si insulta. Stiamo tutti insieme e anch'io non è che godo nel vedere tutti quanti sempre. Poi per il contesto e la situazione siamo anche un bel gruppo. Poi finito l'evento amici come prima”.