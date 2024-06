Marcella Bonifacio, madre di Greta Rossetti, ha deciso di rompere il silenzio (anche se non si è esposta del tutto) dopo la fine della relazione tra la figlia e Sergio D’Ottavi, nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello.

L’imprenditore laziale si è affidato ad un comunicato su Instagram per mettere al corrente i fan della coppia sulla rottura con l’ex tentatrice, avvenuta, stando a quanto dichiarato dall’ex gieffino, a causa di “tradimenti, bugie e scappatelle”. In seguito, Sergio ha fatto marcia indietro: “Mi dispiace fortemente se la pubblicazione delle motivazioni della storia riguardante me e Greta possano ledere la sua immagine, soprattutto per chi non conoscendo esattamente la realtà dei fatti possa fraintenderli. Vi chiedo gentilmente di non esprimere giudizi cattivi laddove non è avvenuto un tradimento fisico”.

Dal canto suo, Greta, dopo essere rimasta in silenzio per alcune ore, ha rotto il silenzio pubblicando a sua volta due storie su Instagram: “Quanto accaduto oggi preferisco per il momento tenerlo per me. Le parole hanno un peso e prima di usarle bisogna stare attenti perché è facile travisarle…resta il fatto che i motivi del litigio resteranno a mio avviso privati, ci tengo solo a precisare che non ho tradito nessuno e mai lo farei. Per il momento non aggiungerò altro perché IO non sbaglio presa dalla rabbia”.

In una storia successiva, l’ex gieffina ha poi aggiunto: “Ho preferito aspettare prima di smentire per leggere la vostra cattiveria fino a che punto arrivasse e devo dire che mi avete stupito… Troppo facile puntare il dito e massacrare, però pensare che di fronte quei commenti c’è una persona che li legge, a me ormai non mi tocca più, ci sono abituata, ma state attenti con chi lo fate perché è pericoloso”.

Com’era lecito aspettarsi, i fan della coppia hanno scritto in massa mamma Marcella per avere qualche dettaglio in più, ma la donna ha preferito non sbottonarsi, anzi. In queste ore, a quanto pare, è anche lei oggetto di una vera e propria “s*it storm”, e ha minacciato di adire le vie legali.

La mamma di Greta sbotta: "Mando tutto ai miei legali"

“Un bacio a tutti quelli che si credono gossippari – ha esordito la mamma di Greta in maniera sarcastica -. Volate basso perché siete il nulla. Ricordatevi una cosa: chi gioca con il fuoco prima o poi si brucia. Quindi attenzione, non tirate troppo la corsa, perché ogni vostro messaggio brutto verrà segnalato, e quindi poi ci saranno i provvedimenti. Tagliatevi quella lingua biforcuta”. Poi la donna ha aggiunto: “Allora, facciamo i seri, visto e considerato che la maggior parte delle persone non recepisce quando io scherzo e quando dico la verità. Io vi dico solo che di me non sapete nulla, e quando vi dico attenzione perché dal momento che io mi inizio a muovere e tutto il materiale che sto ricevendo dai miei follower, e ci sono messaggi in cui mi vengono dette cose gravissime. Il materiale viene spedito direttamente ai miei legali. Io vi ripeto, attenzione a quello che fate”.