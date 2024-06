Nonostante manchino ancora diversi mesi all’inizio del Grande Fratello (lo start è fissato per il prossimo settembre), Alfonso Signorini e la sua squadra sono già al lavoro per reclutare gli inquilini, vip e nip, che entreranno nella Casa più spiata d’Italia.

Negli ultimi giorni stanno circolando diversi nomi di possibili nuovi concorrenti: da Cristiano Iovino a Garance Autihié (quest’ultima nuova fiamma di Fedez), da Luca Vezil (ex di Valentina Ferragni) a Vera Gemma, passando per Al Bano Carrisi (che però ha prontamente smentito).

Nelle ultime ore, Ivan Rota su Dagospia ha lanciato l’indiscrezione secondo cui l’indimenticabile vincitrice della prima storica edizione del Grande Fratello, Cristina Plevani, potrebbe far parte del cast. “Potrebbe esserci una sorpresa già pronta per il prossimo Grande Fratello. Voci di corridoio vorrebbero nel cast Cristina Plevani, indimenticabile vincitrice della prima edizione del reality”.

(Pietro Taricone e Cristina Plevani, prima edizione del Grande Fratello)

I meno giovani la ricorderanno certamente. Era il lontanissimo 2000, quando Canale 5 lanciò per la prima volta sul piccolo schermo in Italia il Grande Fratello, che poi sarebbe diventato uno dei programmi più amati nei decenni successivi. Passata alla storia per lo straordinario successo di pubblico e per il boom di popolarità del compianto Pietro Taricone, concorrente casertano poi deceduto a causa di un tragico schianto col paracadute, quell’edizione fu vinta proprio dalla bresciana Cristina Plevani (che con Pietro ebbe una relazione nella Casa). Ventiquattro anni dopo, l’ex gieffina potrebbe varcare nuovamente la soglia della porta rossa.