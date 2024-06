Nelle scorse settimane hanno iniziato a circolare i primi rumor circa i possibili tronisti della nuova stagione di Uomini e Donne, che tornerà su Canale 5 a partire dal prossimo settembre. Stando ad alcune voci, a sedere sulle ambitissime poltrone rosse potrebbero essere anche Tina Cipollari e Gianni Sperti, storici opinionisti del dating show di Maria De Filippi.

A smentire questa ipotesi, però, ci hanno pensato i diretti interessati nel corso di un evento al quale hanno preso parte. Come riportato da una segnalazione giunta a Lorenzo Pugnaloni, a domanda diretta, Tina e Gianni hanno spiegato che sarebbero tornati a Uomini e Donne nelle loro vesti abituali: “Tina e Gianni hanno smentito le voci che erano uscite che li vedevano tronisti. Saranno sempre opinionisti come avevi detto tu. Jack Vanore (anche lui ex tronista) ridendo ha detto ‘ma un cambio di opinionisti’, e la gente ha esultato perché vorrebbe che anche lui tornasse e Jack ha sorrisi, chissà”.