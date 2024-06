Ieri è andata in onda su Canale 5 la prima puntata di Temptation Island, che è stata vista da 3.248,000 telespettatori pari al 24,9% di share. Tra quelli incollati davanti alla tv c’era anche Greta Rossetti, una delle protagoniste assolute della passata edizione del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Un anno fa, infatti, l’ex tentatrice uscì dal programma con Mirko Brunetti (all’epoca fidanzato con Perla Vatiero). Una vicenda amorosa culminata al Grande Fratello, quando dopo l’ingresso del ristoratore rietino, Alfonso Signorini fece varcare la porta rossa a Perla prima e Greta poi per alimentare la dinamica del triangolo amoroso. L’epilogo è noto a tutti: Brunetti e la Vatiero sono tornati ad essere una coppia, mentre la Rossetti ha intrapreso una relazione con Sergio D’Ottavi.

Rispondendo alle curiosità dei follower, Greta ha anche commentato la prima puntata di Temptation Island, rivelando che tra le single c'è anche una sua amica: “Se ho visto la prima puntata di Temptation Island? Sì, l’ho vista. Cosa mi è sembrato? Non lo so ragazzi, sono sincera, non voglio esprimere nessun giudizio perché non ho ancora ben inquadrato le coppie. E’ un programma che io ho sempre visto, a prescindere dal fatto che ho partecipato, mi piace come format… Devo essere sincera, fa un po’ strano vederlo dall’esterno, perché comunque conosci tutti i posti e le situazioni, quindi è un po’ strano… L’ho vista in primis perché Filippo come conduttore lo adoro e poi c’è una mia cara amica che fa la ragazza single, quindi l’ho visto per lei. E non mi va di dare nessun giudizio sulle coppie perché non le ho ancora inquadrate, devo capirle”.