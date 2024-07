Alcuni giorni fa, Giselda Torresan e Greta Rossetti, protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello, sono state al centro di un’accesa discussione a distanza.

L’influencer delle montagne, infatti, aveva attaccato l’ex tentatrice tirando in ballo anche la carcerazione del papà della fidanzata di Sergio D’Ottavi: “Almeno io vado sempre a testa alta, arrivo da una famiglia di buoni valori, mai una multa, mai pagate le tasse in ritardo di un giorno e mai stata chiusa dietro le sbarre. Mai fatti un mutuo, sempre lavorato onestamente. Ma il padre dov’è o dove è stato?”.

Le parole di Giselda hanno scatenato la reazione durissima sia da parte di Greta che da parte di Sergio. Inoltre, la mamma della Rossetti, Marcella Bonifacio, ha annunciato di aver querelato l’ex gieffina.

Sulla questione è intervenuto anche un e volto di Temptation Island, Daniele De Bosis, il quale ha difeso Greta e ha attaccato la Torresan: “Mio nonno mi ha sempre detto di stare lontano dai brutti e dagli storpi perché sono cattivi. Aveva una certa età, era di altri tempi e sinceramente non ho mai condiviso questo pensiero. Tranne in questo caso (pubblica una foto di Giselda, ndr)! Bassezza e cattiveria inaudita toccando la famiglia di una ragazza che non ha mai fatto del male a nessuno […] Tra l’altro non sapevo nemmeno che avesse partecipato al GF”.