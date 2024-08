Dopo essersi lasciati al termine dell’edizione 2023 di Temptation Island ed essersi ripresi lo scorso dicembre, Francesca Sorrentino e Manuel Maura hanno scritto la parola fine alla loro storia d’amore lo scorso luglio.

Francesca Sorrentino annuncia la rottura con Manuel Maura

“Come avete potuto intuire, la mia relazione con Manuel è finita. Ho aspettato prima di dire qualcosa non per hype o altro, ma per metabolizzare e valutare le varie fasi di questo momento e riprendere in mano la mia vita.

Dopo gli ultimi avvenimenti pubblicati sull’altro social e poi rimossi (per evitare ricorsi legali da parte dell’interessato), vi chiedo cortesemente di non inviarmi in privato foto/video che lo ritraggono in atteggiamenti intimi con altre ragazze. Ad oggi non è più un mio problema, ma preferirei non vedere queste immagini. Seppur io conduca la mia vita in totale serenità, non mi fa piacere vedere il poco rispetto (prevedibile) post relazione. Per quanto riguarda il motivo, preferire che non mi faceste domande. Penso sia meglio tacere”.

Francesca e Manuel tornano a seguirsi su Instagram

Il comunicato di Francesca risale allo scorso 7 luglio, e adesso, a distanza di poco più di un mese, gli utenti non hanno potuto fare a meno di notare che i due hanno iniziato a seguirsi nuovamente su Instagram. Secondo molti, si tratta di un preludio ad un nuovo ritorno di fiamma, l’ennesimo di questa coppia che anche prima della partecipazione a Temptation Island si lasciava per poi tornare insieme. Sarà così anche questa volta?