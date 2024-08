Antonella Fiordelisi è tornata ad essere single dopo la breve storia con Mariano De Matteis. L’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, aveva iniziato lo scorso maggio una frequentazione con l’imprenditore che, tuttavia, è giunta al capolinea dopo poche settimane.

Nonostante ciò, i due sono rimasti in ottimi rapporti, tanto che l’influencer campana aveva raccontato che le è capitato pochissime volte di “rimanere in buona con un suo ex”: “Oggi mi sono rivista con un mio ex in comitiva, sono rimasta in ottimi rapporti sia con lui che con i suoi amici e con i suoi parenti. Hanno tanta stima nei miei confronti e di qualsiasi cosa io abbia bisogno loro ci sono. Pochissime volte mi è capitato di rimanere in buona con un ragazzo, non è mai andato in competizione con me e non è mai stato invidioso di me. È stato bellissimo parlare con tutti loro dei miei progetti”.

Lo scorso weekend, però, De Matteis è stato avvistato in compagnia di Nicole Murgia, anche lei ex vippona nonché “rivale” della Fiordelisi ai tempi del Gf Vip, circostanza che ha scatenato una nuova polemica sui social.

Nel frattempo, Antonella si sta godendo le vacanze insieme alla sua famiglia. Dopo essere stata con papà Stefano e mamma Milva in Costiera Amalfitana (e prima con Oriana Marzoli a Capri), l’ex gieffina è tornata a Salerno, dove ieri sera ha assistito alla gara di Coppa Italia tra Salernitana e Spezia. Ed è proprio qui, dopo aver pubblicato sul suo canale broadcast alcune immagini dallo stadio Arechi, che sui social sono iniziate a circolare alcune voci circa una presunta frequentazione tra la Fiordelisi ed un calciatore. Ma l’ex vippona ha smentito categoricamente: “Non sapevo che andando a vedere una partita, in automatico, avevo un fidanzato calciatore. Grazie, questa mi mancava”.