Rosa Perrotta furibonda sui social in seguito ad alcuni messaggi dal tono provocatorio che alcune donne hanno inviato in privato al fidanzato Pietro Tartaglione. Lo sfogo dell’ex tronista di Uomini e Donne è arrivato in seguito ad alcune avances che una donna avrebbe fatto in privato al suo uomo.

“Questa ragazza che era con noi quella sera a cena, non era con noi ma era nel nostro stesso ristorante, al tavolo di fianco al nostro, non ha fatto un complimento al mio compagno ma gli ha mandato un messaggio la mattina dopo la serata. Ora io mi chiedo: sai che è fidanzato, sai che ha due bambini, non gli mandi un messaggio dicendogli “io mi sono innamorata’ provandoci palesemente”.

E ancora: “Questa ragazza io me la ricordo, già quella sera aveva cercato di attirare la sua attenzione, quindi certo che non mi va bene. Il proposito di questa ragazza era quello di andare a rompere le scatole ad un uomo fidanzato, in una relazione stabile da sette anni con due bambini, ma dove lo trovi il coraggio? Ma dove lo trovi il coraggio di andare a cercare di rompere una situazione così… Ragazze, io non ho alcun rispetto nei confronti di queste donne.

La mia curiosità è: dove vuoi arrivare? Che cosa vuoi fare? Devi stare lontana da noi. Io non ho alcun tipo di comprensione nei confronti di questa situazione, siete le peggiori. Cosa ti aspettavi che Pietro ti dicesse vediamoci? Lui non è così. Ve lo dico, così risparmiate tempo e energie. Fino a quando io e Pietro staremo insieme, e su questo ci metto la mano sul fuoco, niente e nessuno, in questo momento della nostra vita, può minare questo rapporto e questo equilibrio”.