Anita Olivieri ha voltato pagina dopo la fine della relazione con Alessio Falsone. L’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, dopo le voci delle ultime settimane, alcuni giorni fa è uscita definitivamente allo scoperto pubblicando alcune foto in compagnia del suo nuovo fidanzato, Nicolò Conti, ragazzo lontano dal mondo della tv e dello spettacolo.

Chi è il nuovo fidanzato di Anita Olivieri

Nicolò Conti, account Instagram @continicolo_, conta più di 9mila follower. Tra i commenti a uno degli ultimi scatti pubblicati sul suo profilo, in cui posa sorridente, spunta quello del calciatore Keita Baldé che scrive: “Mio fratello”. Non ci sono informazioni sull'età o sull'occupazione del ragazzo che ha rubato il cuore dell’ex gieffina, accusata da numerosi utenti di averlo avvicinato perché “ricco e benestante”. La 26enne romana aveva risposto alle critiche, chiarendo di essere “stufa di passare per un'approfittatrice sociale”.

Lo sfogo di Anita Olivieri

“Se avessi voluto, sarei potuto stare con un calciatore o un cantante. Essere sposata con un ‘riccone’ come lo chiamate voi, perché la lista è lunga. Quando lavorerete da quando avete 13 anni, andrete a vivere da sole a 24, e studierete tanto da fare tutto insieme e chiudere con un Master a 25, mantenendovi praticamente tutto. Da quando ne avrete ricordo, allora potrete giudicarmi perché sarete migliori di me in qualcosa e io accetterò e imparerò da voi”.

Nel frattempo, negli ultimi giorni, ha iniziato a circolare la voce secondo cui Alessio Falsone starebbe frequentando Ginevra Lambruschi, nota influencer nonché ex volto di Uomini e Donne. Tuttavia, l’ex gieffino, durante una diretta su Instagram, ha smentito il presunto flirt, professandosi single e aggiungendo che al momento non sta frequentando nessuno.