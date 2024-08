Nei giorni scorsi, Alessandro Rosica ha rivelato che Alessio Falsone ha intrapreso una frequentazione con Ginevra Lambruschi, nota influencer nonché ex compagna del calciatore Mirko Antonucci. “Mi segnalano Alessio Falsone con Ginevra Lambruschi. Molto affiatati e dolci. Finalmente la rinascita di Alessio con una donna vera. Auguri”, ha scritto l’esperto di gossip.

A conferma del presunto flirt ci sarebbero anche diversi like piazzati dall’ex concorrente del Grande Fratello ai post su Instagram dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Dunque, dopo la fine della relazione con Anita Olivieri, l’allenatore di calcio sembra aver voltato definitivamente pagina.

Tuttavia, durante una live su Instagram, rispondendo alle domande dei follower, Alessio si è professato single: “Oggi non mi sento con nessuna ragazza in particolare, sono single”. Nel frattempo, la sua ex Anita, dopo i rumors delle ultime settimane, è uscita allo scoperto pubblicando le prime immagini con il nuovo fidanzato Nicolò Conti.