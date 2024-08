Il 10 settembre prenderà il via la nuova edizione di Temptation Island, e pochi istanti fa è stata svelata la quarta coppia ufficiale. Si tratta di Anna e Alfred.

“Mi chiamo Anna e sono fidanzata con Alfred da un anno e nove mesi. Ho scritto io a Temptation Island per due motivi: perché sento di non ricevere le attenzioni che io vorrei e perché in questo arco di tempo non mi sono sentita l’unica donna della sua vita.

Ho scoperto delle chat tra lui e i suoi amici, dove si organizza per fare serate dove lui si vantava di aver fatto serata con alcune ragazze. Proprio a causa di questa cose che io ho scoperto un tradimento di recente confermato da lui. Sono innamorata di lui e nonostante lui mi abbia dato diversi motivi per lasciarlo, non riesco a farlo”.

Secondo Alfred, la sua fidanzata sarebbe troppo gelosa e mancherebbe di fiducia nei suoi confronti.