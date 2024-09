Continuano le indiscrezioni circa presunti flirt che vedono protagonista Raul Dumitras, volto dell’ultima edizione di Temptation Island reduce dalla rottura con Martina De Ioannon. Questa volta, il giovane romano è finito al centro del gossip per via di una presunta frequentazione con Giulia Cavaglià, ex tronista di Uomini e Donne.

La segnalazione è arrivata alcuni giorni fa a Deianira Marzano, nella quale si parla di commenti e like che i due si sarebbero scambiati: “Buonasera, non so se hai visto lo scambio di commenti e like tra Raul di Temptation Island e Giulietta Cavaglià. E poi ho notato che Raul non segue più le sue tentatrici Nicole e Mara”.

Ma non è tutto. Nella giornata di ieri, infatti, Raul ha raggiungo Torino per assistere alla gara di campionato tra Juventus e Roma, e durante il suo soggiorno nel capoluogo piemontese sarebbe stato ospite proprio a casa di Giulia. Al riguardo, è arrivata una nuova segnalazione a Deianira: “Raul ha messo una foto a Torino e da ciò che sembra mi sa che quella casa è di Giulia Cavaglià”. L’esperta di gossip ha confermato: “Pare di sì! Tra l’altro già vi avevo detto che si sentivano e si sarebbero visti. Mi dispiace per lei ma so che lui ha altre storielle in giro perché si vuole divertire. Solo Martina è stata il suo grande amore e certo non se la dimentica per la Cavaglià, senza nulla togliere a lei”.