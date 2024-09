Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne è stata presentata la nuova tronista, Martina De Ioannon, ex volto dell’ultima edizione di Temptation Island. Nella clip su Witty, la giovane romana ha raccontato della fine della relazione con Raul Dumitras e del breve flirt con l’ex tentatore Carlo Marini.

“A Temptation Island ho capito che non amavo più Rual. Nella trasmissione è nata un’intesa con il single, così ho deciso di vivermela, perché sono molto onesta. Una volta fuori dal programma ci siamo scritti e visti, abbiamo provato a far funzionare le cose, ma non è andata bene. Tra noi è finita perché non eravamo compatibili. A decidere di chiudere sono stata io e adesso sono qui”.

Se al momento Raul non ha ancora commentato la notizia dell’approdo sul trono di Martina, Carlo ha detto la sua durante una diretta su Instagram. L’ex tentatore ha detto sin da subito che non avrebbe parlato male di nessuno raccontando che, però, lui ha provato a far funzionare la relazione, ma lei ha scelto altro…

“Se sono innamorato? Sì, del cane. […] Nella vita faccio fatica a legarmi e non sono molto social, sono un tipo riservato. Mi attacco molto alle persone, quando mi lasciano qualcosa. Sto bene ora, amo la mia quotidianità. Temptation Island è stata una bellissima esperienza per me, però poi si va avanti.

Facciamo i duri ma in realtà siamo pezzi di pane. Rispondo sulla questione perché è giusto – riporta Tag24 -. Io e Martina ci abbiamo provato, usciti dal programma eravamo in una bolla, non sapevamo se potesse funzionare tra noi. Io ho vissuto la situazione con tutto me stesso, poi sono state fatte delle scelte. Qualcuno ha scelto altro e va bene così, non parlerò mai male di nessuno. La vita va avanti”.