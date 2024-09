Sabato 7 settembre, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono diventati genitori della piccola Camilla.

A comunicarlo sono stati gli stessi neo genitori, ex concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, che hanno condiviso sui social una foto di loro due insieme alla bimba. Andrea ha poi aggiunto una tenera didascalia: “Benvenuta al mondo Camilla, spero che tu possa prendere tutta la forza di questo mondo dalla tua mamma che in queste ore difficili è stata bravissima. Sono fiera di te amore mio, fiero di voi. Vi sarò sempre accanto. P. s.: 3,8 kg di pure dolcezza già alla nascita”.

Nei giorni successivi al parto, Zenga ha voluto condividere con i fan la gioia per questo nuovo capitolo della sua vita e per essere diventato padre per la prima volta, ma anche tutta la stima e l’ammirazione per Rosalinda: “Tutto merito tuo amore mio – ha scritto su Instagram -. Non so come hai fatto a resistere tutte quelle ore, ma guarda che meraviglia hai fatto. Vi amo”.

In seguito, Andrea ha pubblicato un’immagine della compagna mentre dorme nel letto dell’ospedale, e ha scritto: "Ti ammiro tantissimo, sei la mamma migliore che potesse capitarle”.