Sono tredici i tentatori della nuova edizione di Temptation Island: Giovanni, John, Yousif, Alessandro, Daniel, Alex, Valentino, Anto, Bruno, Edoardo, Stefano, Francesco e Daniele. Quest’ultimo è già noto al pubblico di Canale 5 per essere stato uno dei corteggiatori di Ida Platano durante la passata edizione di Uomini e Donne.

Daniele Capuana ha 38 anni e viene dalla provincia di Pisa. E’ un personal trainer laureato in Scienze Motorie: “Faccio questo lavoro da quattro anni, ho sempre lavorato nella ditta dei miei zii che hanno un’officina. Mi annoiavo, e ho accettato la proposta di un mio amico che ha un locale a Formentera e sono andato lì”.

Chi sono i tentatori di Temptation Island

“Yousif ha 33 anni, vive a Roma insieme al fratello gemello e a un fratello più piccolo. Insieme hanno un ristorante in cui lavora come chef e barman. Nel tempo libero pratica calcio, ama la fotografia e andare in palestra. […] Oltre a loro troveremo anche John Zunda, 30 anni, di Reggio Emilia. Lavora in un’azienda specializzata in assicurazione del credito e vive insieme alla nonna. Alessandro, di 42 anni, vive a Milano anche se è originario di Napoli, lavora come personale trainer ed è laureato in scienze motorie. Nel tempo libero ama cucinare, andare in bici e fare boxe. Daniel, invece, ha 27 anni, viene dalla provincia di Imperia e ha un’impresa di famiglia a Montecarlo; Alex Sartirana ha 33 anni ed è di Milano. Si occupa di amministrazione nella carrozzeria di famiglia, è un ragazzo sportivo e ama praticare pugilato, nuoto agonistico, calcio, sci e pallavolo.

Valentino ha 31 anni ed è della provincia di Brescia. Lavora come personale trainer e impiegato tecnico, a 9 anni ha iniziato a giocare a calcio e oggi pratica tutti gli sport. Anto ha 32 anni, è siciliano e lavora come store manager. In passato ha giocato nelle giovanili dell’Inter e ha studiato farmacia all’università. Bruno, anche lui di 32 anni, viene dalla provincia di Reggio Emilia, ha 4 agenzie immobiliari ed è appassionato di cinema e sport. Edoardo, 24 anni, viene dalla provincia di Cuneo, fa il giardiniere nell’azienda di famiglia, ama allenarsi e praticare sport estremi. Stefano, invece, fa il barista e nel tempo libero ama viaggiare e fare escursioni; Francesco, infine, di 23 anni, viene dalla provincia di Verona. Vive a Milano con la sorella ed è uno store account manager per un’azienda di dolciumi. Ha la passione per il golf e vorrebbe diventare istruttore, suona il pianoforte da 5 anni”.