Domani, martedì 10 settembre, debutterà la dodicesima edizione di Temptation Island. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, il conduttore Filippo Bisciglia ha parlato dell’edizione che si è conclusa lo scorso luglio e di ciò che accadrà nella nuova.

“A giugno ho pianto come un bambino durante il confronto di Siria e Matteo, non riuscivo a parlare. E’ stato per me bellissimo e adesso siamo pronti per una nuova edizione. Incrociamo le dita. Questa sarà l’undicesima edizione condotto da me, ne ho viste tante, ho imparato tanto. Le cose che ho vissuto con loro sono un po’ le cose che ho vissuto io in passato, o che hanno vissuto dei miei amici. Bene o male, le motivazioni che ruotano intorno alle storie d’amore sono sempre le stesse, però quest’anno abbiamo una coppia diversa, più grande, che dovrà fare una scelta di vita”.

E ancora: “Ci sono dei momenti in cui vorrei dire tante cose, ma non posso perché sono un confidente. Nel falò di confronto finale o anticipato mi lascio andare un po’ di più, ma non posso farlo nel primo o nel secondo falò perché rischierei di deviarli nel loro percorso”.

Infine, Filippo ha svelato un retroscena su ciò che accadrà in questa nuova edizione: “Una chicca? Vi ricordate che nella scorsa edizione camminavo di qua e di là, avanti e indietro? Ecco, questa volta ho addirittura corso e forse anche nell’acqua! No scherzo, nell’acqua no, non ho nuotato. Ma posso dire che forse ho anche corso non sulla terra ferma”.