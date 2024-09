Questa sera, lunedì 16 settembre, Beatrice Luzzi debutterà nelle vesti di opinionista della nuova edizione del Grande Fratello. L’ex gieffina, reduce dall’avventura dello scorso anno nella Casa di Cinecittà, affiancherà Cesara Buonamici.

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Beatrice ha parlato della nova avventura che l’attende: “Ad agosto, il tempo di dire ‘mi sento di nuovo nella mia pelle’ mi richiama la rete: mi rivuole al Grande Fratello in qualità di opinionista. Ora sono indaffarata con la scelta degli abiti, sono molto grata a Mediaset e Alfonso Signorini. Cercherò di essere meno coinvolta emotivamente, cercherò di avere un giudizio più distaccato e più leggero. Non vedo l’ora di lavorare con Cesara, è una grande donna, una grande signora. Riusciremo a trovare una frequenza molto ironica su cui giocare fra me, lei e Alfonso”.

Poi, l’ex gieffina ha aggiunto: “Da spettatrice non avevo mai visto il Grande Fratello e una volta uscita sono diventata spettatrice della mia edizione, conoscevo un decimo di quello che era successo. I miei figli sono stati tanto pazienti. C’ho messo due mesi a uscire da quelle dinamiche e altri due mesi a riprendere la mia quotidianità. […] Sono rimasta in rapporti solo con Giuseppe Garibaldi, Stefano Miele e Fiordaliso”.

Ieri, nel corso dell’inaugurazione della nuova macelleria a Roma, Paolo Masella e la fidanzata Letizia Petris, ai microfoni di Tag 24, hanno parlato proprio del ruolo di opinionista di Beatrice Luzzi. Secondo i fan dell’attrice, i due ex gieffini le avrebbero lanciato una frecciatina: “Era il suo obiettivo diventare opinionista, le facciamo un in bocca al lupo”.