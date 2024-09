Paolo Masella ha realizzato il suo sogno aprendo una macelleria insieme alla sorella Chantal. Un momento di gioia condiviso con la fidanzata Letizia Petris e con parenti ed amici, tra cui diversi ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello. “Oggi è un giorno speciale perché inauguriamo la nostra macelleria di famiglia, la carne c’è, la simpatia anche e speriamo di riuscire a soddisfare tutti quanti”, ha detto l’ex gieffino ai microfoni di Tag 24. “Quando da Rimini mi sposto a Roma ogni settimana sicuramente darò una mano perché l’unica cosa che voglio fare è stare con lui. Alla faccia di chi dice il contrario”, ha invece dichiarato la fidanzata Letizia.

La popolarità del Grande Fratello non ha cambiato gli obiettivi di Paolo, che da sempre sognava la sua macelleria: “Questo era un progetto da fare tra un paio d’anni, però sicuramente ho cavalcato l’onda della popolarità data dal programma e l’ho aperta il prima possibile”.

Con Letizia sono affiatati e complici, ma la fotografa sottolinea che al momento non è in programma un suo trasferimento a Roma: “Abbiamo tanti progetti insieme, ma siamo consapevoli entrambi che è presto per andare a convivere e scegliere una città per forza. Faccio un lavoro che mi permette di potermi spostare, ci vediamo quattro volte a settimana quindi paradossalmente ci vediamo più che se stessimo nella stessa casa. Poi sicuramente più avanti faremo delle scelte anche in base a dove lo porterà il lavoro. C’è il progetto di aprirne un’altra più avanti di macelleria… magari in Romagna”.

Paolo ha poi voluto fare un ringraziamento speciale a Marco Maddaloni, suo ex coinquilino nella Casa del Grande Fratello: “Lo ringrazio per il post che mi ha dedicato, è uno di quelli che mi ha aiutato a ideare il progetto prendendo la decisione di rischiare”. Poi parlando dei suoi ex coinquilini aggiunge: “chi ci ha voluto bene nella casa sono quelli che stanno continuando a volerci bene. Non è cambiato niente, anche con chi non avevamo rapporti continuiamo a non averne”. Letizia, invece, fa due nomi: “Ho legato particolarmente con Angelica e Perla, altri mi hanno deluso ma non è importante fare nomi”.