Se aspettavate con ansia la prima polemica legata alla nuova edizione del Grande Fratello, a distanza di una settimana dall’ingresso degli inquilini nella Casa è “finalmente” arrivata. Protagonista Lorenzo Spolverato, che si è lasciato andare ad un’affermazione che ha fatto infuriare i telespettatori.

Questa mattina, alcuni concorrenti si sono ritrovati in giardino per chiacchierare, e hanno iniziato a parlare di amore e gelosia, confrontandosi sull’argomento. Ad un certo punto, quando è stato fatto presente che alcune relazioni possono diventare tossiche, e che in quei casi non si può parlare di vero amore, il modello milanese ha commentato: “Cioè scusa, l’amore tossico non è amore?”. Una frase assolutamente inaccettabile, specie in un contesto televisivo, che ha scatenato immediatamente l’ira degli utenti.

Ma non è tutto. Subito dopo, Iago Garcia ha spiegato a Lorenzo che l’amore è voler vedere l’altra persona felice, e ciò ha portato Spolverato a rendersi protagonista di un’altra uscita discutibile: “Tu vedi quando sono immaturo su questo? Io la mia ex non la volevo vedere tanto felice, ti dico la verità”.