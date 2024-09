Nonostante sia entrata nella Casa del Grande Fratello solo da quattro giorni, Helena Prestes è già finita al centro di alcune dinamiche. La modella brasiliana, infatti, ha già suscitato simpatie e antipatie nei suoi confronti, dividendo il gruppo. Anche le sue attenzioni nei confronti di Lorenzo Spolverato e Javier Martinez non sono passate inosservate. Durante la notte, le tre di Non è la Rai hanno dunque espresso le loro perplessità nei confronti di alcuni atteggiamenti dell’ex naufraga de L’Isola dei Famosi.

Tutto è cominciato quando Ilaria Galassi ha chiesto a Helena Prestes spiegazioni sul suo improvviso avvicinamento a Lorenzo Spolverato. La modella le ha risposto: “È il mio migliore amico”. Tuttavia, questa affermazione ha lasciato Ilaria piuttosto perplessa: “Il tuo migliore amico? Sono due giorni che sei qui. Forse hai solo trovato una maggiore empatia”. A quel punto la Prestes si è messa immediatamente sulla difensiva: “Empatia? Tranquilla, stai serena”, e la Galassi ha replicato: “Io sono molto tranquilla e serena, guarda".

Tuttavia, Helena ha rapidamente cambiato argomento, suscitando ulteriori critiche da parte di Ilaria, che ha condiviso il suo malcontento con Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo: “Sono serena e calma... Ma a me lo dici? Sono la persona più calma e serena del mondo! Ma sei matta? Stai fuori di testa? Lei è così... altalenante”. Pamela ha concordato: “Una cosa è avere un carattere, un'altra è non capire cosa vuole dire o fare. Io proprio non riesco a capire il suo modo di fare. Vorrei provare a capirla, ma non ci riesco. Vedi come si comporta? Si mette qua, poi si muove, si slancia, poi se ne va. Dice cose senza senso, e tu resti lì perché vorresti parlarle, ma non sai di cosa sta parlando”.