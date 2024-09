Perla Vatiero è stata protagonista di un durissimo sfogo su Instagram. La vincitrice della passata edizione del Grande Fratello si è detta stanca degli attacchi incessanti che riceve quotidianamente dagli haters, e ha pubblicato alcuni screenshoot di offese e insulti da parte di utenti, a suo dire aizzati dall’esperto di gossip Alessandro Rosica.

"Questa è la violenza psicologica che subisco quotidianamente. Questo odio è alimentato da un losco individuo, il cui unico obiettivo è il guadagno. L’aggressione non si ferma a me, ma coinvolge la mia famiglia, la mia agenzia, il mio manager… è arrivato il momento di dire la verità”, ha scritto l’influencer campana.

Perla ha poi pubblicato una vecchia conversazione che ha avuto su Whatsapp con Rosica, e sostiene che l’esperto di gossip avrebbe iniziato a denigrarla e a parlare male di lei e del suo agente, Alessandro Piscopo, dopo che lei si sarebbe rifiutata di sponsorizzare un prodotto da lui proposto: “Il vero scopo di questo individuo era farmi promuovere i cosiddetti ‘fuffaguru’ di cui parla tanto. Dopo il mio rifiuto, ha cominciato a diffamare me e il mio entourage, diffondendo informazioni false alla mia community. Ha cercato di allontanarmi dalle persone che mi vogliono bene, ma il suo tentativo è fallito”.

Tuttavia, gli screenshoot pubblicati dalla Vatiero le si sono ritorti – almeno in parte – contro. Infatti, rispondendo a Rosica, l’ex gieffina ha rivelato che per un “set di storie prende sui 1.400 euro”, circostanza che ha scatenato la reazione degli utenti, che hanno evidenziato, non solo per la Vatiero, quanto il compenso sia eccessivo.

“1.400 euro per questo e io che ogni giorno mi faccio il c*lo per avere una laurea e di conseguenza poter lavorare”, ha commentato un utente. E ancora: “1.400 euro con il pauerbang, voglio fare questo come lavoro”; “Ci rendiamo conto che Perla Vatiero guadagna 1400 euro facendo una storia su Ig quando c’è gente che a malapena arriva a fine mese con stipendi da fame?”; “1400 euro per delle storie, una cosa allucinante. Abbiamo sbagliato tutto nella vita”.